FIFA Başkanı 3 Temmuz süreciyle ilgili suçlanıyor

15 Aralık 2017

İngiliz The Guardian, '3 Temmuz süreci'ne yönelik dönemin UEFA Genel Sekreteri olan Gianni Infantino'nun Fenerbahçe'ye verilmesi gerektiği iddia edilen ceza konusunda gerekli yaptırımları uygulamadığını ve süreç boyunca ihmalkar davrandığını iddia etti.

Habere göre UEFA'nın şike yapan takımlara kesinlikle taviz göstermediğini belirtirken şike yaptığı iddia edilen Fenerbahçe'nin ise gerekli cezayı almadığını öne sürdü.

Yine haberde dönemin TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın UEFA ile pazarlık yaptığı ve Fenerbahçe'nin 'bir alt lige düşürülme' cezasının uygulanmaması konusunda görüştüğü de iddia edildi.

TFF genel sekreteri Ebru Köksal'ın UEFA Genel Sekreteri Infantino'ya bir mektup yazdığı ve UEFA'nın TFF'nin kendi disiplin yönetmeliklerini değiştirme hakkı olup olmadığını sorduğu öne sürüldü. Infantino'da bu mektuba "Bu olay ile ilgili öncelikli olarak karar sorumluluğu TFF'nindir" cevabını verdiği belirtildi.

Ancak iddiaya göre Infantino, bu düzenleyici konumu belirtmekten öteye gitti ve Ebru Köksal'a, UEFA'nın şike için daha anlayışlı yaptırımları onayladığını belirten, "UEFA adına tüm koşulları dikkate alarak, teklifinizin bu konuda uygulanmak için makul, orantılı ve uygun bir cevap teşkil ettiğini söyleyebiliriz" cevabını yolladı.

Bu iddiaları ortaya atan The Guardian, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun gerekli uygulamaları yapmadığı ve sorumsuz davrandığı için koltuğunun sallanabileceğini belirtildi.

Trabzonspor'dan The Guardian açıklaması

Öte yandan Trabzonspor, İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Guardian'ın 2010-11 sezonuna yönelik yayınladığı haber ve belgeler üzerine resmi Twitter adresinden açıklamada bulundu.

Bordo-Mavili kulüp Twitter adresinden şu açıklamayı yaptı:

"Kulübümüz adalet mücadelesini her alanda sürdürecektir. Sonuna kadar devam! #JusticeForTrabzonspor"