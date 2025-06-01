FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek 32 takım belli oldu

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek son takım da belli oldu. Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Los Angeles FC, play-off maçında Club America'yı 2-1 mağlup ederek turnuvaya katılma hakkı kazandı.

Bu yıl Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde 15 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek organizasyon, ilk kez 32 takımla gerçekleştirilecek. Aralık ayında gerçekleştirilen kura çekiminin ardından gruplar açıklanmış, ancak Meksika temsilcisi Leon'un disiplin ihlali nedeniyle turnuvadan ihraç edilmesiyle LAFC ile Club America arasında play-off oynanmasına karar verilmişti.

Her gruptan ilk iki takım eleme sistemiyle karşı karşıya

Turnuva, 15 Haziran'da A Grubu'nda yer alan Al Ahly ile Inter Miami arasındaki maçla başlayacak. Sekiz grupta dörder takımın yer aldığı organizasyonda gruplarda tek maç oynanacak. Her gruptan ilk iki sırayı alan takımlar, kalan turlarda tek maç eleme sistemiyle karşı karşıya gelecek.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2025 grup dağılımı şöyle:

A Grubu: Palmeiras (Brezilya), Porto (Portekiz), Al Ahly (Mısır), Inter Miami (ABD)

B Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Atletico Madrid (İspanya), Botafogo (Brezilya), Seattle Sounders (ABD)

C Grubu: Bayern Münih (Almanya), Auckland City (Yeni Zelanda), Boca Juniors (Arjantin), Benfica (Portekiz)

D Grubu: Flamengo (Brezilya), Chelsea (İngiltere), Esperance Tunis (Tunus), Los Angeles FC (ABD)

E Grubu: River Plate (Arjantin), Inter (İtalya), Urawa Red Diamonds (Japonya), Monterrey (Meksika)

F Grubu: Fluminense (Brezilya), Borussia Dortmund (Almanya), Ulsan (Güney Kore), Mamelodi Sundowns (Güney Afrika)

G Grubu: Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Wydad (Fas), Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri)

H Grubu: Real Madrid (İspanya), Al Hilal (Suudi Arabistan), Salzburg (Avusturya), Pachuca (Meksika)