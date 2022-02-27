FIFA, Rusya'da maç oynanmayacağını duyurdu

FIFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Rusya topraklarında hiçbir uluslararası müsabaka oynanmayacağı belirtilirken, Rusya'nın kendi bayrağını ve milli marşını kullanması yasaklandı.

FIFA'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Her şeyden önce FIFA, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde güç kullanmasını kınadığını yinelemek istiyor. Şiddet asla bir çözüm değildir ve FIFA, Ukrayna'da olanlardan etkilenen tüm insanlara en derin dayanışmasını sunuyor.

FIFA, barışın acilen sağlanması ve yapıcı diyalogun derhal başlaması için tekrar çağrıda bulunuyor. FIFA, Ukrayna Futbol Federasyonu ve mevcut olaylar devam ettiği sürece ülkeyi terk etmek için destek talep eden Ukrayna futbol topluluğu üyeleriyle yakın temas halindedir.