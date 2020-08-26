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FIFA'dan Fenerbahçe-Galatasaray anketi

FIFA, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın taraftarlarına ilişkin anket başlattı.

FIFA'dan Fenerbahçe-Galatasaray anketi
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FIFA'nın Twitter hesabından yapılan ankette, "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" sorusu yer alırken, paylaşımda sarı-lacivert ve sarı-kırmızılı taraftarların fotoğrafları da bulundu.

TSİ 15.00'te başlatılan ankette bir saat içinde yaklaşık 200 bin taraftar oyunu kullandı. Anket 12 saat sürecek.

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