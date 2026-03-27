FIFA'dan iki Türk kulübüne transfer yasağı
FIFA, Türkiye'den iki kulüp hakkında transfer yasağı kararı aldı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a üç dönem, Trendyol 1. Lig temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler'e ise süresiz transfer yasağı getirildi.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Türkiye'den iki kulüp hakkında transfer yasağı kararı aldı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor ile Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'in transfer faaliyetleri kısıtlandı.
FIFA'nın resmi internet sitesinde yayımlanan transfer yasakları listesine göre, Amed Sportif Faaliyetler'e süresiz transfer yasağı getirildi.
Zecorner Kayserispor için ise üç transfer dönemi boyunca geçerli olacak bir yasak kararı verildi.
Bu süreçte kulüpler, yeni oyuncu transferi gerçekleştiremeyecek.