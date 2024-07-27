FIFA'dan Kanada'ya altı puanlık drone cezası!

FIFA'nın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan duyuruda, Kanada Futbol Takımı'na, olimpiyatlarda 6 puan cezası ve 200 bin İsviçre Frangı para cezası verildiği ifade edildi.

Ayrıca Beverly Priestman, Joseph Lombardi ve Jasmine Mander'in de 1 yıl futboldan men ceza aldığı belirtildi. Olimpiyatlarda Kanada Kadın Futbol Takımı'nın başında Yardımcı Antrenör Andy Spence yer alacak.

Kanada Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Bev Priestman'ın, Paris 2024 Olimpiyatları Oyunları öncesinde gruptaki rakiplerinden Yeni Zelanda'nın antrenmanını dron ile gözetlediği için görevine son verilmişti.