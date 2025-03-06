FIFA'dan tarihi ödül! Kulüpler Dünya Kupası’nda 1 milyar dolar dağıtacak

FIFA, 2025 yılında ABD'de düzenlenecek ve ilk kez 32 takımın katılacağı Kulüpler Dünya Kupası için büyük bir ödül havuzu oluşturdu. FIFA Başkanı Gianni Infantino, turnuvadan 2 milyar dolar gelir beklediklerini ve bu gelirin 1 milyar dolarının katılımcı kulüplere dağıtılacağını açıkladı.

Infantino, FIFA’nın turnuvadan elde edeceği tüm gelirin kulüp dayanışması çerçevesinde dağıtılacağını ve FIFA'nın kendi rezervlerine dokunulmayacağını belirterek, "FIFA tek bir kuruşunu bile elinde tutmayacak" dedi.

32 takımlı yeni format

Yeni formatta toplam 32 kulüp mücadele edecek. Takımlar, dörderli sekiz gruba ayrılacak ve gruplarında tek maç üzerinden karşılaşacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, eleme aşamasına yükselecek ve şampiyonluk tek maçlık eleme sistemiyle belirlenecek.

Kadınlar Kulüpler Dünya Kupası 2028'e ertelendi

FIFA, ilk kez düzenlenecek FIFA Kadınlar Kulüpler Dünya Kupası’nın planlanan 2026 tarihi yerine 2028 yılının ocak-şubat aylarına ertelendiğini duyurdu.

Infantino, turnuvanın kadın futbolu için önemli bir aşama olacağını vurgulayarak, "Kadın kulüp futbolunun büyümesi için önemli bir dönüm noktası olacak. Onlara hak ettikleri küresel platformu sağlayacağız" dedi.

Bu açıklamalar, FIFA'nın kulüpler düzeyindeki rekabeti ve futbolun global gelişimini desteklemeye yönelik stratejik planlarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.