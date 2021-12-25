Fikret Orman dönemi ibra edilmedi

Beşiktaş Kulübü'nün Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen 2019 olağan idari ve mali genel kurul toplantısında, Fikret Orman'ın iki dönemiyle, Ahmet Nur Çebi yönetimi idari ve mali yönden ayrı ayrı üyelerin oylamasına sunuldu.

Genel kurulda ilk olarak Fikret Orman başkanlığında 01.01.2019-12.05.2019 döneminde görev yapan yönetim kurulu idari ve mali yönden ibraya sunuldu. Orman'ın bu dönemi idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edilmedi.

Fikret Orman'ın 12.05.2019-20.10.2019 dönemindeki yönetim kurulu da idari ve mali yönden üyeler tarafından oy çokluğuyla ibra edilmedi.

Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki 20.10.2019-31.12.2019 döneminde görev yapan yönetim kurulu ise oy çokluğuyla idari ve mali yönden ibra edildi.

Üyeler alınan kararlar sonrası tezahüratta bulundu.