Filenin Efeleri, Milletler Ligi'nde Arjantin'e 3-2 mağlup oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin 3. haftasındaki dördüncü maçında Arjantin’e 3-2 mağlup oldu. Japonya'nın Chiba kentinde oynanan zorlu karşılaşma 2 saat 26 dakika sürdü. Milliler ilk seti almasına rağmen ikinci ve üçüncü setlerde geriye düştü. Dördüncü sette maça yeniden ortak olan Türkiye, tie-break setini 17-15 kaybederek sahadan mağlup ayrıldı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki dördüncü maçında Arjantin ile karşı karşıya geldi.
Japonya'nın ev sahipliğinde Chiba Port Arena'da oynanan mücadelede milliler, rakibine 3-2'lik skorla mağlup oldu.
Filenin Efeleri, tie-break'te 2 farkla kaybetti
Toplam 2 saat 26 dakika süren karşılaşmada Türkiye ilk seti 25-18'lik skorla kazanarak öne geçti. Ancak ikinci ve üçüncü setlerde üstünlüğü ele geçiren Arjantin, sırasıyla 25-21 ve 25-19'luk setlerle durumu lehine çevirdi. Dördüncü sette toparlanan milliler, 25-17'lik galibiyetle maçı final setine taşıdı. Nefes kesen tie-break setini 17-15 kazanan Arjantin, mücadeleyi 3-2 galip tamamladı.