Filenin Efeleri tarih yazdı: İlk kez VNL Finalleri'nde

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2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Sırbistan'da düzenlenen üçüncü etap mücadelesinde A Milli Erkek Voleybol Takımı, son maçında İran'ı 3-1 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı. Ay-yıldızlı ekip, bu galibiyetle tarihinde ilk kez VNL Finalleri'ne yükselme hakkı kazandı.

Başkent Belgrad'da oynanan karşılaşmaya ilk seti kaybederek başlayan milli takım, rakibine 17-25 üstünlük sağlama fırsatı verdi. Ancak sonraki setlerde oyunun kontrolünü eline alan Türkiye, 25-22, 25-16 ve 25-19'luk skorlarla mücadeleyi 3-1 kazanmayı başardı.

Grup etabını ilk 7'de tamamladı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, grup aşamasını 8 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 22 puanla tamamladı. İlk yedi takım arasına giren milliler, böylece organizasyon tarihinde ilk kez VNL Finalleri'nde mücadele etme hakkı elde etti.

Rakip grup maçlarının ardından belli olacak

VNL Finalleri, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek. Ev sahibi Çin, organizasyona doğrudan katılım hakkı elde ederken, Türkiye'nin çeyrek finalde karşılaşacağı rakip grup aşamasındaki diğer maçların tamamlanmasının ardından netleşecek.

Son iki sezonun ardından büyük sıçrama

Turnuvada üçüncü kez mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 sezonunda 1 galibiyet ve 11 mağlubiyet, geçen sezon ise 3 galibiyet ve 9 mağlubiyet almıştı.

Bu sezon elde edilen 8 galibiyet ve tarihi final bileti, millilerin organizasyondaki en başarılı performansı olarak kayıtlara geçti.