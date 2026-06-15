Filenin Efeleri VNL'in ilk etabını 11. sırada tamamladı

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasını 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, Kanada'nın başkenti Ottawa'da oynanan ilk etap karşılaşmalarının ardından 5 puanla 18 takım arasında 11. sırada yer aldı.

Milliler, VNL'in ilk etabında ABD, Fransa, İtalya ve ev sahibi Kanada ile karşı karşıya geldi.

Türkiye, organizasyondaki ilk maçında ABD'ye 3-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, ikinci karşılaşmasında ise son 2 olimpiyatın yanı sıra 2022 ve 2024 VNL'de de şampiyonluk yaşayan Fransa'yı 3-0 yenerek dikkat çeken bir galibiyet aldı.

Kanada galibiyetiyle etabı kapattı

A Milli Takım, üçüncü maçında İtalya karşısında 3-0'lık yenilgi yaşadı.

İlk etaptaki son karşılaşmasında ev sahibi Kanada ile karşılaşan milliler, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Türkiye, ilk haftayı 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 5 puanla tamamladı.

İkinci etap Polonya'da oynanacak

Milliler, VNL'in ikinci etabında 24-28 Haziran tarihlerinde Polonya'nın Gliwice kentinde sahaya çıkacak.

Türkiye, bu etapta Çin, Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşılaşacak.

İlk haftanın puan durumu

2026 FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında oluşan puan durumu şöyle: