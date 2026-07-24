Filenin Efeleri voleybol maçı hangi tarihte? Slovenya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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FIVB Erkekler Voleybol Milletler Ligi'nde Türkiye yarı final mücadelesi için Slovenya ile karşılaşacak. Filenin Efeleri bir kez daha tarih yamak isterken müsabaka bilgileri araştırılıyor. İşte "Filenin Efeleri voleybol maçı hangi tarihte" sorusunun yanıtı...

Filenin Efeleri maçı ne zaman?

Finaller, Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız Slovenya ile 29 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da oynayacak. Müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasının üçüncü maçında Slovenya'ya 3-1 mağlup olmuştu