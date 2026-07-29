Filenin Efeleri yarı finale çıktı mı? Slovenya - Türkiye voleybol maçı kaç kaç?
Filenin Efeleri bugün 2026 FIVB Erkekler Voleybol Milletler Ligi'nde yarı finale çıkmak için mücadele veriyor. Rakip Slovenya... Mücadeleyi izleyemeyenler "Filenin Efeleri yarı finale çıktı mı" sorusunu sıkça yöneltiyor.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde tarihinde ilk kez çıktığı final etabında büyük bir sınavla karşı karşıya... Başantrenör Slobodan Kovac yönetimindeki milli takım, Slovenya engelini aşmak istiyor. Milyonlar mücadeleyi beklerken "Filenin Efeleri yarı finale çıktı mı" sorusu yoğun şekilde geliyor.
Filenin Efeleri yarı finale çıktı mı?
Türkiye - Slovenya voleybol maçı bugün saat 10.00'da başladı. Mücadelede ilk set sona erdi ve Slovenya: 1-0 Türkiye.
Filenin Efeleri bu maçı aldığı takdirde 1 Ağustos'ta yarı final oynayacak.