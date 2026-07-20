Filenin Efeleri'nin tarihi çeyrek finaldeki rakibi belli oldu

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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın tarihinde ilk kez mücadele edeceği 2026 FIVB Milletler Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu. Normal sezonu 8 galibiyet ve 22 puanla 6'ncı sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, 10 galibiyet ve 26 puanla 3'üncü basamakta yer alan Slovenya ile eşleşti.

Yarı final yolu Polonya-Ukrayna eşleşmesine çıkıyor

Başantrenör Slobodan Kovac yönetimindeki milli takım, Çin'in Ningbo kentinde 29-30 Temmuz tarihlerinde oynanacak çeyrek finalde Slovenya'yı geçmesi halinde Polonya-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

VNL Final Etabı'ndaki diğer çeyrek final eşleşmeleri ise Japonya-Çin ve İtalya-ABD şeklinde oluştu.

Çin ev sahibi avantajıyla final etabında

Normal sezonu son sırada tamamlayan Çin, organizasyona ev sahipliği yapması nedeniyle çeyrek finale doğrudan katılma hakkı elde etti. Bu durumun ardından sıralamada son basamağa gerileyen Kanada, VNL'e veda etti.

Kanada'nın yerine yeni takım gelecek

2027 VNL'de Kanada'nın yerini, bu sezon organizasyonda mücadele etmeyen ülkeler arasında dünya sıralamasında en üst basamakta bulunan takım alacak.