Filenin Sultanları Almanya karşısında: Maç saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki dördüncü maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası'ndaki yolculuğuna Almanya karşılaşmasıyla devam edecek.
İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan A Grubu'ndaki ilk 3 karşılaşmasını da kazanan "Filenin Sultanları", dördüncü maçında Almanya'nın karşısına çıkacak.
Türkiye-Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye ile Almanya arasındaki mücadele bugün saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Turnuvaya 3'te 3 yaparak başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya karşısında da galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Almanya ise grupta oynadığı ilk 2 karşılaşmada 1 galibiyet elde etti.