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Filenin Sultanları Almanya karşısında: Maç saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki dördüncü maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Cihan Oruçoğlu
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Filenin Sultanları Almanya karşısında: Maç saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası'ndaki yolculuğuna Almanya karşılaşmasıyla devam edecek.

İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan A Grubu'ndaki ilk 3 karşılaşmasını da kazanan "Filenin Sultanları", dördüncü maçında Almanya'nın karşısına çıkacak.

Türkiye-Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye ile Almanya arasındaki mücadele bugün saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Turnuvaya 3'te 3 yaparak başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya karşısında da galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Almanya ise grupta oynadığı ilk 2 karşılaşmada 1 galibiyet elde etti. 

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