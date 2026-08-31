Filenin Sultanları çeyrek final için sahada: Rakip Azerbaycan

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CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek final bileti için yarın Azerbaycan karşısına çıkacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Sırbistan Voleybol Federasyonu'ndan Predrag Balandzic ile Yunanistan Voleybol Federasyonundan Theodora Kyriopoulou yönetecek. Müsabaka, TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.

Filenin Sultanları grubu ikinci bitirdi

A Grubu'nda Slovenya, Letonya, Macaristan ve Almanya'yı mağlup eden milliler, grup etabındaki son maçında Polonya'ya 3-2 yenildi. Bu sonuçla A Milli Kadın Voleybol Takımı, grubunu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna kaldı.

Azerbaycan üç galibiyetle geldi

Belçika, Hollanda, Portekiz, Romanya ve İspanya'nın da bulunduğu C Grubu'nda mücadele eden Azerbaycan, oynadığı beş karşılaşmada üç galibiyet elde etti. Azerbaycan, grubunu üçüncü sırada bitirerek son 16 turunda Türkiye'nin rakibi oldu.