Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman? Türkiye - Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde heyecan sürüyor. Filenin Sultanları, Kanada ile karşı karşıya gelecek. Milyonların kalbi Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız ile atacak. Mücadeleye uzun bir süre var ve net tarih yoğun şekilde araştırılıyor.

Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman?

Türkiye-Kanada müsabakası 23 Temmuz Perşembe günü saat 11.00'de Macau East Asian Games Dome'da oynanacak. Saat henüz belli olmazken mücadelenin TRT Spor'dan yayınlanması bekleniyor.

Diğer çeyrek final mücadelelerinde Amerika Birleşik Devletleri - Çin, İtalya - Hollanda, Brezilya - Japonya ile karşılaşacak.