Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman? Türkiye - Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde çeyrek final maçları için geri sayım sürüyor. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Kanada ile yarı final mücadelesi verecek. Heyecan her geçen gün artarken "Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman" sorusu hızlanıyor.
2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde heyecan sürüyor. Filenin Sultanları, Kanada ile karşı karşıya gelecek. Milyonların kalbi Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız ile atacak. Mücadeleye uzun bir süre var ve net tarih yoğun şekilde araştırılıyor.
Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman?
Türkiye-Kanada müsabakası 23 Temmuz Perşembe günü saat 11.00'de Macau East Asian Games Dome'da oynanacak. Saat henüz belli olmazken mücadelenin TRT Spor'dan yayınlanması bekleniyor.
Diğer çeyrek final mücadelelerinde Amerika Birleşik Devletleri - Çin, İtalya - Hollanda, Brezilya - Japonya ile karşılaşacak.