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Filenin Sultanları çeyrek finale yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonasında Azerbaycan'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

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Filenin Sultanları çeyrek finale yükseldi

Mücadeleye file önünde etkili başlayan Türkiye, baştan sona iyi performans sergilediği ilk seti 25-14 üstün bitirdi.

İkinci set çekişmeli bir oyuna sahne oldu. Vargas'ın etkili servisleri ve bloklarla Azerbaycan karşısında tempolu oyununu sürdüren ay-yıldızlı takım, ikinci seti de 25-16 önde tamamladı.

Üçüncü sette skor 21-21'de eşitlenirken kritik anları iyi oynayan ay-yıldızlı takım, seti 25-22, maçı da 3-0 kazandı.

A Milli Takım, 3 Eylül Perşembe günü çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak.

Maçın ardından milli takım kariyerini sonlandıran Azerbaycanlı voleybolcu Polina Rahimova'ya çiçek verildi.

Bu arada teknik direktör Volkan Demirel, maçı ailesiyle tribünden izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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