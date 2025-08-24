Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda Bulgaristan karşısında

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ikinci maçına çıkıyor. Milliler, yarın Bulgaristan ile karşılaşacak.

Müsabaka Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda TSİ 15.30'da başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Filenin Sultanları gruptaki ilk maçını kazandı

Ay-yıldızlı ekip, E Grubu'ndaki ilk maçında İspanya'yı 25-18, 25-20 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup ederek averajla liderlik koltuğuna oturdu. Bulgaristan ise ilk karşılaşmasında Kanada'ya 3-1 yenildi.

Grup maçlarının ardından ilk iki sırayı alan takımlar son 16 turuna yükselecek. Bu turda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F eşleşmeleriyle çeyrek finale kalma mücadelesi verecek. Turnuvada çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final maçları oynanacak.

Millilerin maç programı:

25 Ağustos Pazar - TSİ 15.30: Türkiye - Bulgaristan

27 Ağustos Çarşamba - TSİ 12.00: Türkiye - Kanada