Filenin Sultanları final biletini aldı: Sıradaki rakip Çekya!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi üçüncü hafta ikinci maçında yarın Çekya ile karşılaşacak. Apeldoorn’da oynanacak mücadele TSİ 21.30’da başlayacak. Hollanda galibiyetiyle final etabına kalmayı garantileyen Filenin Sultanları, turnuvada şimdiye kadar 9 maçta 8 galibiyetle 22 puan topladı. Milliler, üçüncü haftanın devamında İtalya ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) üçüncü hafta mücadelesinde yarın Çekya ile karşı karşıya gelecek. Hollanda’nın Apeldoorn kentinde oynanacak maç, TSİ 21.30’da başlayacak.
Final etabı garantilendi
Milliler, önceki gün ev sahibi Hollanda’yı 3-0 mağlup ederek 23-27 Temmuz tarihleri arasında Polonya’da düzenlenecek final etabına katılmayı garantilemişti.
Turnuvada geride kalan 9 karşılaşmada 8 galibiyet elde eden ay-yıldızlılar, 22 puanla genel sıralamada 4. basamakta yer alıyor. Milliler, 3. haftanın ilerleyen günlerinde 12 Temmuz’da İtalya, 13 Temmuz’da ise Sırbistan’la mücadele edecek.