Filenin Sultanları final yolunda! VNL'de son etap yarın başlıyor
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) Final Etabı için sahaya çıkıyor. Turnuva yarın Polonya’nın Lodz kentinde başlayacak. Filenin Sultanları, çeyrek finalde 24 Temmuz Perşembe günü TSİ 17.30’da Ferhat Akbaş’ın çalıştırdığı Japonya ile karşılaşacak. 2023 yılında tarihindeki ilk VNL şampiyonluğunu kazanan milliler geçen yıl turnuvaya çeyrek finalde veda etmişti. Ay-yıldızlı ekibin, bu yılki hedefi de yeniden kürsüye çıkmak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yer aldığı FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) Final Etabı, yarın (23 Temmuz Çarşamba) Polonya'nın Lodz kentinde başlayacak. Atlas Arena'da düzenlenecek organizasyon, 27 Temmuz Pazar günü sona erecek.
Filenin Sultanları Japonya ile karşılaşacak
Grup etabını 6. sırada tamamlayan Filenin Sultanları, 24 Temmuz Perşembe günü TSİ 17.30'da çeyrek finalde Japonya ile karşılaşacak. Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya, sıralamada 3. basamakta yer alıyor. Türkiye bu maçı kazanması halinde yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Yarı finaller 26 Temmuz Cumartesi, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 27 Temmuz Pazar günü oynanacak.
Milliler 2023'te şampiyonluğu kazanmıştı
2023 yılında Daniele Santarelli yönetiminde tarihindeki ilk VNL şampiyonluğunu kazanan Türkiye, bu sezon genç bir kadroyla mücadele ediyor. Turnuvaya 7 galibiyetle başlayan Ay-yıldızlı ekip, daha sonra dalgalı bir performans sergilese de, tecrübeli oyuncularına güvenerek yeniden madalya hedefliyor. Milliler, geçen sezon çeyrek finalde Polonya'ya 3-2 yenilerek turnuvaya veda etmişti.
VNL Finalleri – Çeyrek final programı (TSİ):
23 Temmuz Çarşamba:
• 17.30 | İtalya - ABD
• 21.00 | Polonya - Çin
24 Temmuz Perşembe:
• 17.30 | Japonya - Türkiye
• 21.00 | Brezilya - Almanya