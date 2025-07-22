A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yer aldığı FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) Final Etabı, yarın (23 Temmuz Çarşamba) Polonya'nın Lodz kentinde başlayacak. Atlas Arena'da düzenlenecek organizasyon, 27 Temmuz Pazar günü sona erecek.

Filenin Sultanları Japonya ile karşılaşacak

Grup etabını 6. sırada tamamlayan Filenin Sultanları, 24 Temmuz Perşembe günü TSİ 17.30'da çeyrek finalde Japonya ile karşılaşacak. Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya, sıralamada 3. basamakta yer alıyor. Türkiye bu maçı kazanması halinde yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Yarı finaller 26 Temmuz Cumartesi, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 27 Temmuz Pazar günü oynanacak.

Milliler 2023'te şampiyonluğu kazanmıştı

2023 yılında Daniele Santarelli yönetiminde tarihindeki ilk VNL şampiyonluğunu kazanan Türkiye, bu sezon genç bir kadroyla mücadele ediyor. Turnuvaya 7 galibiyetle başlayan Ay-yıldızlı ekip, daha sonra dalgalı bir performans sergilese de, tecrübeli oyuncularına güvenerek yeniden madalya hedefliyor. Milliler, geçen sezon çeyrek finalde Polonya'ya 3-2 yenilerek turnuvaya veda etmişti.

VNL Finalleri – Çeyrek final programı (TSİ):

23 Temmuz Çarşamba:

• 17.30 | İtalya - ABD

• 21.00 | Polonya - Çin

24 Temmuz Perşembe:

• 17.30 | Japonya - Türkiye

• 21.00 | Brezilya - Almanya