Filenin Sultanları final yolunda! VNL'de Türkiye'nin rakibi Japonya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek final mücadelesinde bugün Japonya ile karşı karşıya gelecek. Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

Grup aşamasını 8 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 6. sırada tamamlayan milliler, adını final etabına yazdırmıştı. Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ise 9 galibiyet, 3 mağlubiyet ile grup aşamasını 3. sırada tamamlayarak çeyrek final biletini aldı.

Filenin Sultanları, bugünkü karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Bu yılki turnuvada millilerin performansı nasıldı?

Bu yılki turnuvada Pekin ayağında Fransa, Tayland, Polonya ve Çin'i, İstanbul'da ise Dominik Cumhuriyeti, Kanada ve Güney Kore'yi mağlup eden milliler, ilk 7 maçını galibiyetle kapattı. Ardından Brezilya'ya kaybeden Türkiye, Hollanda'daki üçüncü hafta maçlarında ev sahibi ülkeyi yenerken, Çekya, İtalya ve Sırbistan'a karşı mağlubiyet yaşadı.

2023'te ilk şampiyonluk gelmişti

Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Takım, 2023 VNL finalinde Çin'i 3-1 yenerek tarihinde ilk kez şampiyonluk yaşamıştı. Milliler, organizasyonu daha önce 2018'de ikinci, 2019'da dördüncü, 2021'de üçüncü, 2022'de dördüncü ve geçen yıl ise altıncı sırada tamamlamıştı.