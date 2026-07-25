Filenin Sultanları finale çıktı mı? Çin - Türkiye voleybol yarı final maçı kaç kaç?
Filenin Sultanları, FIBV Kadınlar Millet Ligi'nde finale çıkmak için Çin ile oynuyor. Mücadele başlarken vatandaşlar da mücadelenin skorunu öğrenmeye çalışıyor. Müsabaka başlar başlamaz en çok gelen sorular "Filenin Sultanları finale çıktı mı", "Çin - Türkiye voleybol yarı final maçı kaç kaç" oluyor.
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FIBV Kadınlar Millet Ligi'nde yarı final heyecanı... Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Çin ile karşılaşıyor. Heyecan dolu müsabakayı ekran başında takip edemeyenler "Filenin Sultanları finale çıktı mı", "Çin - Türkiye voleybol yarı final maçı kaç kaç" sorusunu yöneltiyor.
Filenin Sultanları finale çıktı mı?
Çin - Türkiye voleybol yarı final maçında ilk set oynanıyor. Mücadele devam ediyor ve skor 0-0.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız bu maçı aldığı takdirde finalde Brezilya ile oynayack.
Kaynak: HABER MERKEZİ