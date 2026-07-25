Filenin Sultanları finale yükseldi!

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

2023 yılında Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu yıl da finale adını yazdırdı.

Turnuvanın yarı finalinde ev sahibi Çin ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları, rakibini set vermeden 3-0 mağlup etti. Milli takım, bu sonuçla finalde Brezilya'nın rakibi oldu.

Çin'e set vermedi

Karşılaşmaya etkili başlayan Türkiye, ilk seti 25-21 kazanarak mücadelede öne geçti. İkinci sette oyun üstünlüğünü artıran ay-yıldızlılar, rakibine yalnızca 15 sayı şansı tanıdı ve seti 25-15 tamamladı.

Üçüncü seti de 25-20 kazanan Filenin Sultanları, Çin karşısında 3-0'lık net bir galibiyet elde ederek final biletini aldı.

Finalde rakip Brezilya

Türkiye ile Brezilya arasındaki VNL finali, 26 Temmuz Pazar günü TSİ 14.30'da başlayacak. Şampiyonluk mücadelesi, Makao'daki East Asian Games Dome'da oynanacak.