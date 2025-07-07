Filenin Sultanları Hollanda’da! Türkiye'nin 3. hafta VNL programı açıklandı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında Hollanda'nın Apeldoorn kentinde sahaya çıkıyor. 9-13 Temmuz tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda milliler; ev sahibi Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırbistan ile mücadele edecek. Kadroda Elif Şahin, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş gibi tecrübeli isimler yer alırken, sakatlıkları bulunan Hande Baladın ve Cansu Özbay bu etapta forma giyemeyecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nin (VNL) üçüncü haftasında Hollanda'da parkeye çıkacak.
Türkiye Voleybol Federasyonu’nun duyurusuna göre, 9-13 Temmuz tarihleri arasında Apeldoorn kentinde düzenlenecek organizasyonda milliler, ev sahibi Hollanda'nın yanı sıra Çekya, İtalya ve Sırbistan’la karşı karşıya gelecek.
Millilerin, 3. hafta maç programı ve kadrosu
3. Hafta Maç Programı:
9 Temmuz Çarşamba: 21.30 Hollanda - Türkiye
11 Temmuz Cuma: 21.30 Çekya - Türkiye
12 Temmuz Cumartesi: 20.00 Türkiye - İtalya
13 Temmuz Pazar: 21.00 Sırbistan - Türkiye
A Milli Kadro:
Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Meliha Diken, Yaprak Erkek
Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Sinead Jack-Kısal
Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın
Tedavisi süren Hande Baladın ile ayak tabanında ağrı ve zorlanma yaşayan Cansu Özbay, bu etapta kadroda yer almadı.