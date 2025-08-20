Filenin Sultanları - İspanya maçı, ne zaman? Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Milletler Ligi'nde aradığı başarıyı bulamayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB 2025 Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. Filenin Sultanları ilk maçta İspanya ile karşılaşacak. Tüm Türkiye'nin gözü bu maçta olacak. Şu sıralar art arda gelen soru "Filenin Sultanları maçı ne zaman" şeklinde...

Filenin Sultanları maçı ne zaman?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı - İspanya maçı 23 Ağustos Cumartesi günü 15.30'da oynanacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Filenin Sultanları maç takvimi:

23 Ağustos 2025: 15.30 Türkiye-İspanya

25 Ağustos 2025: 15.30 Türkiye-Bulgaristan

27 Ağustos 2025: 12.00 Türkiye-Kanada