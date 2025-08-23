Filenin sultanları İspanya'yı yendi!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda İspanya'yı 3-0 yendi.
Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçını İspanya'yla oynadı.
Filenin sultanları İspanya'yi set vermeden 3-0 mağlup etti. Milliler, ilk seti 25-28, ikinci seti, 25,20 ve son seti 25-23 kazandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan ve Kanada ile son 16 turuna kalmak için mücadele edecek.