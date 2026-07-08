Filenin Sultanları, Japonya etabına galibiyetle başladı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin Japonya etabındaki ilk maçında Polonya'yı 3-1 mağlup ederek üçüncü etapta galibiyetle başlangıç yaptı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) üçüncü etabındaki ilk maçında Polonya'yı 3-1 yenerek Japonya etabına galibiyetle başladı.
Melissa Vargas'ın 23 sayı ürettiği karşılaşmanın ardından Türkiye, VNL'deki 7. galibiyetini alırken 3. yenilgisini yaşayan Polonya'yı puan tablosunda geride bıraktı.
Öte yandan sakatlığı sebebiyle VNL'nin ilk iki haftasını kaçıran Zehra Güneş, Polonya maçıyla yeniden milli formayı giydi.
Milliler, VNL'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçında 10 Temmuz Cuma günü ABD ile karşılaşacak.