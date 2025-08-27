Filenin Sultanları Kanada’yı da devirdi: Grup lideri Türkiye!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’ın Nakhon Ratchasima kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda yoluna kayıpsız devam ediyor.

Kanada’yı set vermeden yendik

Kor at Chatchai Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Filenin Sultanları, Kanada karşısında üstün bir oyun sergileyerek 3-0 galip geldi. Bu sonuçla E Grubu’nu lider tamamlayan milliler, namağlup şekilde son 16 turuna yükseldi.

Liderlik maçında güç gösterisi

Turnuvadaki ilk iki maçında İspanya ve Bulgaristan’ı set vermeden mağlup eden milli takım, Kanada’yı da geçerek gruptan lider çıktı. Böylece milliler, son 16 turunda D Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan ekiple eşleşecek.

Organizasyonun en formda takımları arasında gösterilen A Milli Kadın Voleybol Takımı, şimdi gözünü son 16 turundaki rakibine çevirdi.