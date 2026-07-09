Filenin Sultanları lider ABD karşısında

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki ikinci maçında yarın ABD ile karşılaşacak.

Turnuvada geride kalan 9 maçta 7 galibiyet alan ve 18 puan toplayan Türkiye, puan tablosunda 4. sırada yer alıyor. Ay-yıldızlılar, Japonya etabındaki kritik mücadelede lider ABD karşısında galibiyet arayacak.

Rakip lider ABD

Türkiye'nin rakibi ABD, VNL'deki 10. maçında Polonya'ya 3-2 mağlup olarak turnuvadaki ikinci yenilgisini yaşadı. Buna rağmen 24 puanla liderlik koltuğunu koruyan ABD, Filenin Sultanları karşısında zirvedeki yerini sağlamlaştırmak isteyecek.

Maç Osaka'da oynanacak

2023 VNL şampiyonu Türkiye ile organizasyonda 2018, 2019 ve 2021 yıllarında şampiyonluk yaşayan ABD arasındaki karşılaşma, yarın TSİ 07.00'de Japonya'nın Osaka kentindeki Asue Arena'da oynanacak.

Ay-yıldızlıların ABD'yi mağlup etmesi halinde, diğer karşılaşmaların sonuçlarına bağlı olarak VNL Finalleri'ne katılmayı garantileme ihtimali bulunuyor.