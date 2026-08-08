Filenin Sultanları maç programı... Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı maçı ne zaman?
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız büyük bir gurur yaşatarak dünya şampiyonu oldu. Şimdi Filenin Sultanları 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'na hazırlanıyor. Peki, Filenin Sultanları maçı ne zaman?
Filenin Sultanları bu sefer 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'na hazırlanıyor. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız bir gurur daha yaşatmak isterken voleybolseverler şimdi "Filenin Sultanları maçı ne zaman" sorusu geliyor.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı maçı ne zaman?
Filenin Sultanları, 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçını 12 Ağustos Cuma saat 19.00'da Letonya ile oynayacak. Mücadeleler TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
Filenin Sultanları maç programı...
21 Ağustos 2026 Cuma – Türkiye-Letonya – 19.00
23 Ağustos 2026 Pazar – Türkiye-Slovenya – 19.00
24 Ağustos 2026 Pazartesi – Türkiye-Macaristan – 19.00
26 Ağustos 2026 Çarşamba – Türkiye-Almanya – 19.00
28 Ağustos 2026 Cuma – Türkiye-Polonya – 19.00