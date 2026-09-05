Filenin Sultanları maç saati... Türkiye - Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız yarı finale yükseldi. Hedef final ardından kupayı kaldırmak. Filenin Sultanları bugün Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Milyonlar mücadeleyi seyretmek isterken art arda gelen soru "Türkiye - Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.

Filenin Sultanları yarı final maçı ne zaman?

Türkiye - Sırbistan voleybol maçı bugün saat 16.00'da başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası'nın finali ise 6 Eylül Pazar günü saat 16.00'da gerçekleşecek.

8. kez yarı finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Avrupa Şampiyonası'ndaki başarılı grafiğini sürdürerek tarihinde 8. kez yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları, 2003 ve 2011 yıllarının ardından 2015, 2017, 2019, 2021, 2023 ve 2026 organizasyonlarında da son dört takım arasına kalmayı başardı. Böylece milli takım, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 6. kez yarı final oynama başarısı gösterdi.