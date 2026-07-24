Filenin Sultanları maçı ne zaman? Çin - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız VNL'de Kanada'yı eleyerek yarı finale yükseldi. Filenin Sultanlarının rakibi Çin oldu. Voleybolseverler mücadeleyi iple çekerken "Filenin Sultanları maçı ne zaman" sorusu peş peşe geliyor.
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları yine büyük bir gurur yaşatarak yarı finale yükseldi. Millilerimizin rakibi ABD'yi geçen Çin oldu. Mücadele tarihi, saati ve kanalı yoğun şekilde araştırılıyor. İşte detaylar...
Filenin Sultanları maçı ne zaman?
Çin - Türkiye voleybol maçı 25 Temmuz Cumartesi saat 14.30'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Final Mücadelesi ise 26 Temmuz saat 14.30'da yapılacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ