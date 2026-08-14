Filenin Sultanları maçı ne zaman? Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı - Letonya maçı ne zaman?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele etmeye hazırlanıyor. Filenin Sultanları'nın ilk mücadelesi Letonya ile olacak. Peki, Filenin Sultanları maçı ne zaman?
Son FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi şampiyonu Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda boy gösterecek. Bir gurur daha yaşatmak isteyen Filenin Sultanları ilk mücadelesini Letınya karşısında verecek. Müsabakayı izlemek isteyenler "Filenin Sultanları maçı ne zaman" sorusuna başvuruyor.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı maçı ne zaman?
Filenin Sultanları, 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçını 12 Ağustos Cuma saat 19.00'da Letonya ile oynayacak. Mücadeleler TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
Filenin Sultanları maç programı...
21 Ağustos 2026 Cuma – Türkiye-Letonya – 19.00
23 Ağustos 2026 Pazar – Türkiye-Slovenya – 19.00
24 Ağustos 2026 Pazartesi – Türkiye-Macaristan – 19.00
26 Ağustos 2026 Çarşamba – Türkiye-Almanya – 19.00
28 Ağustos 2026 Cuma – Türkiye-Polonya – 19.00