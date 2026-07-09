Filenin Sultanları maçı ne zaman? Türkiye ABD maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Filenin Sultanları gurur yaşatmaya devam ediyor. VNL'de 3. hafta ve bu seferki rakip lider ABD... Millilerimiz Polonya'dan sonra ABD'yi de devirip ilk sıraya yerleşmek istiyor. Peki, Filenin Sultanları maçı ne zaman?

Türkiye ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları 10 Temmuz Cuma saat 07.00'de ABD ile karşılaşacak. Müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

11 Temmuz 2026

13:20 Japonya-Türkiye (TRT Spor/S Sport/ S Sport Plus)

12 Temmuz 2026

09:30 Tayland-Türkiye (TRT Spor/S Sport/ S Sport Plus)