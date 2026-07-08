Filenin Sultanları maçı ne zaman? Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FIVB Voleybol Kadınlar Uluslar Ligi'nde 3. hafta maçları başladı. Türkiye, Polonya'yı 3-1 mağlup ederken sıradaki rakip ABD... Voleybolseverler sıkça "Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunu yöneltiyor.
2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Filenin Sultanları, haftaya galibiyetle başlarken şimdi gözler sıradaki kritik karşılaşmaya çevrildi. Filenin Sultanları ABD'yi yenip 1. sıraya yükselmek isterken "Filenin Sultanları maçı ne zaman" sorusu sıkça geliyor.
Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Sultanları 10 Temmuz Cuma saat 07.00'de ABD ile karşılaşacak. Müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
11 Temmuz 2026
13:20 Japonya-Türkiye (TRT Spor/S Sport/ S Sport Plus)
12 Temmuz 2026
09:30 Tayland-Türkiye (TRT Spor/S Sport/ S Sport Plus)