Filenin Sultanları maçı ne zaman? Türkiye Azerbaycan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız bir tarih daha yazmak istiyor. Kupayı kaldırmak isteyen Filenin Sultanları'nın önünde 4 engel var. İlk rakip ise Azerbaycan... Mücadeleye kısa bir süre kaldı ve "Türkiye Azerbaycan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu yoğun şekilde geliyor.

Filenin Sultanları maçı ne zaman?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın Azerbaycan ile oynayacağı son 16 turu mücadelesi bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka TRT 1den canlı yayınlanacak.

Filenin Sultanları bu turu da geçtiği takdirde Belçika-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

A Grubu'nda Slovenya, Letonya, Macaristan ve Almanya'yı mağlup eden A Milli Voleybol Takımı, son müsabakasında Polonya'ya 3-2 kaybederek grubu 2. sırada tamamladı.

Belçika, Hollanda, Portekiz, Romanya ve İspanya'yla birlikte C Grubu'nda yer alan Azerbaycan, 5 maçta 3 galibiyet alarak 3. oldu.