Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde lider ABD'ye 3-2 mağlup oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin Japonya etabındaki ikinci maçında lider ABD'ye 3-2 yenildi. Milliler, çekişmeli geçen karşılaşmada iki kez öne geçmesine rağmen sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
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Japonya'nın Osaka kentinde oynanan mücadeleyi kaybeden ay-yıldızlılar, turnuvadaki 10. karşılaşmasında 3. mağlubiyetini yaşadı. Puan tablosunun zirvesindeki ABD ise 11. müsabakasında 9. galibiyetini elde etti.
Sakatlığı bulunan Sinead Jack-Kısal'dan yoksun sahaya çıkan Türkiye'de Vargas'ın 35 sayılık performansı galibiyete yetmedi.
Milliler, üçüncü etaptaki 3. maçında yarın TSİ 13.20'de, Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı ev sahibi Japonya ile karşılaşacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ