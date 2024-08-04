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Filenin Sultanları Paris'te ilk yenilgisini aldı: Liderliği İtalya'ya kaptırdı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda ilk yenilgisini aldı. İtalya'ya 3-0 mağlup olan Filenin Sultanları ikinci sırayı aldı. Çeyrek finaldeki rakibimiz bu akşam gruplardaki maçların sona ermesiyle belli olacak.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda C Grubu’nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, grup aşamasını İtalya maçıyla tamamladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki üçüncü maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. Kazananın grubu lider tamamlayacağı maçı İtalya 3-0 galip tamamladı ve liderliği aldı. Sultanlar, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'ni devirmeyi başarmıştı.

Filenin Sultanları grubu ikinci sırada tamamladı.

Setler: 14-25, 16-25, 21-25

Çeyrek finaldeki rakibi bu akşam belli olacak

İlk iki maçı kazanarak çeyrek finale kalmayı garantileyen Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi bu akşam gruplardaki maçların tamamlanmasıyla belli olacak.