Filenin Sultanları Paris'te ilk yenilgisini aldı: Liderliği İtalya'ya kaptırdı
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda ilk yenilgisini aldı. İtalya'ya 3-0 mağlup olan Filenin Sultanları ikinci sırayı aldı. Çeyrek finaldeki rakibimiz bu akşam gruplardaki maçların sona ermesiyle belli olacak.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda C Grubu’nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, grup aşamasını İtalya maçıyla tamamladı.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki üçüncü maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. Kazananın grubu lider tamamlayacağı maçı İtalya 3-0 galip tamamladı ve liderliği aldı. Sultanlar, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'ni devirmeyi başarmıştı.
Filenin Sultanları grubu ikinci sırada tamamladı.
Setler: 14-25, 16-25, 21-25
Çeyrek finaldeki rakibi bu akşam belli olacak
İlk iki maçı kazanarak çeyrek finale kalmayı garantileyen Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi bu akşam gruplardaki maçların tamamlanmasıyla belli olacak.