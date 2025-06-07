Filenin Sultanları, Polonya'yı devirdi: Milletler Ligi'nde üçte üç yaptı
Fransa ve Tayland galibiyetlerinin ardından bugün oynanan mücadelede de gülen taraf Filenin Sultanları oldu. 2025 FIVB Milletler Ligi'nde üçte üç yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya’yı zorlu geçen beş set sonunda 3-2 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, ilk etaptaki dördüncü ve son maçını yarın ev sahibi Çin'e karşı oynayacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde yoluna kayıpsız devam ediyor. İlk etapta üçüncü maçına çıkan Filenin Sultanları, Polonya karşısında zorlu bir mücadele sonunda 3-2'lik skorla galip geldi.
Üçte üçlük galibiyet serisi
Çin'in başkenti Pekin'de oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekip, setleri 25-21, 18-25, 25-23, 22-25 ve 15-7 tamamlayarak maçı lehine çevirdi. Bu sonuçla milliler, Milletler Ligi'ndeki galibiyet serisini üç maça çıkardı.
Turnuvadaki ilk maçında Fransa'yı 3-1 mağlup eden Türkiye, ikinci karşılaşmada Tayland'ı set vermeden 3-0 yenmişti.
Yarın ilk etaptaki son maç
A Milli Takım, ilk etaptaki son maçında ev sahibi Çin ile karşılaşacak. Mücadele, yarın TSİ 14.30'da başlayacak.