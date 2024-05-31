Filenin Sultanları Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti

ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında, A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci maçında Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti.

Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan karşılaşmada, dünya 1 numarası ve son VNL şampiyonu Filenin Sultanları, Sırbistan'ı 3-1 yenerek organizasyonun ikinci haftasındaki ikinci, toplamda ise altıncı maçında dördüncü galibiyetini elde etti.

Milli takım, Almanya'yı 3-1 yenerek başladığı ABD etabındaki üçüncü maçında, yarın TSİ 21.00’de Güney Kore ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları, VNL'nin Antalya'da düzenlenen ilk haftasında iki galibiyet ve iki mağlubiyet almıştı.