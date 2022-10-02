  1. Dünya Gazetesi
  2. Spor
  3. Filenin Sultanları, son 16 tura lider olarak yükseldi
Takip Et

Filenin Sultanları, son 16 tura lider olarak yükseldi

Filenin Sultanları, FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki beşinci maçında Polonya'yı 3-2 yenerek B Grubu'nu lider tamamladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki 5. maçında Polonya'yı 3-2 yenerek B Grubu'nu lider tamamladı.

Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan müsabakaya iyi başlayan milliler, ilk seti uzun süre üstün götürse de 25-22 galip gelen Polonya, 1-0 öne geçti.

İkinci sette Ebrar Karakurt'un skorer performansıyla rakibine 25-23 üstünlük sağlayan Türkiye, durumu 1-1 yaptı.

Milli takım, başa baş mücadeleye sahne olan üçüncü setin son bölümlerinde etkili bir oyun ortaya koydu. Hande Baladın'ın skora yaptığı katkıyla seti 25-22 kazanan milliler, maçta 2-1 üstünlük yakaladı.

Dördüncü sette Stysiak ile skor üreten Polonya, 25-18 galip gelerek durumu 2-2'ye getirdi.
Tie-break setini 15-11 ile hanesine yazdıran ay-yıldızlılar, maçı 3-2 kazandı ve 4 galibiyetle grubu lider bitirdi.

B Grubu'nda ilk 4'e giren Türkiye, Tayland, Polonya, Dominik Cumhuriyeti ve C Grubu'nda ilk 4 sırayı alan Sırbistan, ABD, Kanada, Almanya, son 16 turuna yükseldi. F Grubu'nda yer alacak söz konusu 8 takım, ilk 4'e girerek çeyrek finale kalma mücadelesi verecek.