Filenin Sultanları son 16 turu maçı ne zaman? Türkiye Azerbaycan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanada?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız gurur yaşatmaya devam ediyor. CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda son 16 turuna yükselen Filenin Sultanları, Azerbaycan'ı da geçip çeyrek finale uzanmak istiyor. Milyonların kalbi bir kez daha milliler için atacak. Peki, Filenin Sultanları son 16 turu maçı ne zaman?

Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın Azerbaycan ile oynayacağı son 16 turu mücadelesi 1 Eylül Salı günü saat 19.00'da başlayacak.

Filenin Sultanları bu turu da geçtiği takdirde Belçika-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.