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'Filenin Sultanları' VNL Finalleri'nde

Türkiye'nin sahaya çıkacağı FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) Finalleri, yarın Tayland'da başlayacak. Başkent Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı organizasyon, 20-23 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

AA
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Grup aşamasını 6. sırada bitiren Türkiye, 21 Haziran Cuma günü TSİ 16.30'da oynanacak çeyrek final maçında, grubun 3'üncüsü Polonya ile karşılaşacak. Yarı finale yükselmesi halinde Türkiye'nin rakibi, İtalya-ABD eşleşmesinin galibi olacak.

2024 Kadınlar VNL Finalleri'ndeki çeyrek final maçlarının programı 

20 Haziran Perşembe: 13.00 Çin-Japonya / 16.30 Tayland-Brezilya

21 Haziran Cuma: 13.00 İtalya-ABD 16.30 Polonya-Türkiye