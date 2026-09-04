Filenin Sultanları yarı final maçı ne zaman? Sırbistan - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalistler belli oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız da Almanya'yı yenerek yarına finale adını yazdırdı. Büyük gurur yaşatan Filenin Sultanları, Sırbistan'ı da yenip finale yükselmek istiyor. Mücadeleyi kaçırmak istemeyenlerin ortak sorusu "Sırbistan - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.

Filenin Sultanları yarı final maçı ne zaman?

Sırbistan - Türkiye voleybol maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.

CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası'nın finali ise 6 Eylül Pazar günü saat 16.00'da gerçekleşecek.