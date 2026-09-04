Filenin Sultanları yarı final maçı ne zaman? Sırbistan - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı da yenerek yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları'nın şimdiki rakibi Sırbistan... Milyonlar mücadeleyi beklerken "Filenin Sultanları yarı final maçı ne zaman" sorusu pik yapmış durumda...
CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalistler belli oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız da Almanya'yı yenerek yarına finale adını yazdırdı. Büyük gurur yaşatan Filenin Sultanları, Sırbistan'ı da yenip finale yükselmek istiyor. Mücadeleyi kaçırmak istemeyenlerin ortak sorusu "Sırbistan - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.
Filenin Sultanları yarı final maçı ne zaman?
Sırbistan - Türkiye voleybol maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.
CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası'nın finali ise 6 Eylül Pazar günü saat 16.00'da gerçekleşecek.