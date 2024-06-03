Filenin Sultanları zirvedeki yerini koruyor

Geçtiğimiz sezon VNL’de ilk kez şampiyon olan Filenin Sultanları, bu sezon çıktığı 8 maçın 6’sından galibiyet ile ayrıldı. İtalyan başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki takım, Antalya ve ABD etaplarında topladığı 18 puan ile ilk iki haftayı 5. Sırada tamamladı.

A Milliler, lig kapsamında 14-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Antalya etabında 4 maç yaptı. İlk maçında Japonya’ya 3-2, İtalya’ya 3-1 yenilen milliler; Hollanda’yı 3-1 Fransa’yı da 3-0’la yanmişti.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nin ABD’deki ikinci haftasında oynadığı 4 maçtan galibiyet ile ayrıldı. A Milliler Almanya ve Sırbistan’ı 3-1’lik skorlar ile geçerken Güney Kore’ye set vermeden, ev sahibi olan ABD’yi ise 3-2 mağlup ederek haftayı 4 galibiyet ile tamamladı.

Ligin en skoreri Vargas oldu

Toplamda kazandığı 187 sayıyla Melissa Vargas FIVB Milletler Ligi'nin ilk 2 haftasında en çok skor elde eden oyuncusu oldu. Vargas'ı 161 sayı ile Japonya'dan Sarina Koga ve 153 sayıyla Kanada'dan Kiera Van Ryk takip ediyor.

Vargas, 121 km/h hızındaki smacı ile rekor kırdı

ABD ile gerçekleştirilen maçta Melissa Vargas bir rekora imza attı. Mücadelenin 2. Setinin 23. Sayısında 121 km/h hızındaki smacı ile Vargas rekor kırdı.

Üçüncü hafta maçlar Hong Kong’da oynanacak

Filenin Sultanları 11-16 Haziran tariherinde oynanacak üçüncü hafta müsabakalarında Hong Kong’da olacak. Milliler, 12 Haziran'da Tayland, 13 Haziran'da Dominik Cumhuriyeti, 15 Haziran'da Çin ve 16 Haziran'da da Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

Milliler dünya sıralamasındaki yerini koruyor

Filenin Sultanları Milletler Ligi’ndeki 2 haftadan sonra dünya sıralamasındaki liderliğini koruyor. Millilerin 388.69 puanla zirvede yer aldığı sıralamada, 382.13 puanla Brezilya ikinci, 373.16 puanla da Polonya üçüncü sırada yer aldı.

Finaller Tayland ev sahipliğinde yapılacak

Millerler Ligi Finalleri’nde, finallere ev sahipliği yapacak olan Tayland ile en güçlü diğer 7 takım; dört çeyrek final, iki yarı final, bronz ve altın madalya maçları olmak üzere sekiz maçtan oluşan eleme sisteminden geçecek.

Etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Tayland final turunda yer almayı garantileyecek fakat ön eleme turunu ilk sekiz içerisinde bitiremeyecek olursa sekizinci takımın yerine geçecek ve seri başı olarak oynayacak.