Filenin Sultanları’ndan Avrupa üçüncülüğü
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılan maça Filenin Sultanları, ilk seti 25-20 aldı. İkinci seti 25-19 alan Filenin Sultanları son anlarda yaptığı atakla üçüncü seti 25-23, maçı da 3-0 kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu.