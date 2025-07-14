Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi çeyrek finalinde rakibi Japonya oldu!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Japonya ile karşılaşacak. Normal sezonu 8 galibiyet, 4 mağlubiyetle tamamlayan milliler, sıralamada 6. oldu. Polonya’nın Lodz kentinde düzenlenecek final etabında Türkiye, 24 Temmuz’da Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya ile mücadele edecek. Ay-yıldızlılar galip gelmesi halinde yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde çeyrek finalde Japonya ile karşı karşıya gelecek. Turnuvanın normal sezonunu 8 galibiyet ve 4 mağlubiyetle tamamlayan milliler, genel sıralamada 6. sırada yer aldı.
24 Temmuz'da Polonyada oynanacak
23-27 Temmuz tarihleri arasında Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenecek final etabında yer alma hakkı kazanan ay-yıldızlılar, çeyrek finalde normal sezonu 3. sırada bitiren Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile eşleşti.
Türkiye ile Japonya arasında oynanacak mücadele, 24 Temmuz Perşembe günü Lodz'daki Atlas Arena'da gerçekleşecek.
Çeyrek finalin diğer eşleşmeleri ise şöyle:
• İtalya (1) - ABD (8)
• Brezilya (2) - Almanya (7)
• Polonya (4) - Çin (5)
Milliler, Japonya'yı geçmesi halinde yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.