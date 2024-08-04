Filenin Sultanları'nın rakibi İtalya (Türkiye-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?)

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda C Grubu’nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, grup aşamasını İtalya maçıyla tamamlıyor. Sultanlar, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'ni devirmeyi başarmıştı.

Gruplarında ilk iki sırada yer alan takımlar ile en iyi iki grup üçüncüsü toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek. Kritik müsabaka bugün South Paris Arena 1'de oynanacak ve saat 10.00’da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Ay-Yıldızlıların kadrosunda Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt bulunuyor.

Santarelli eşine rakip olacak

Türkiye antrenörü Daniele Santarelli, İtalya Milli Takımı oyuncuları arasında yer alan karısı Monica de Gennaro’ya karşı sahaya çıkacak. Imoco Volley Conegliano takımında birlikte mücadele eden ikili, bu kez parkede birbirlerine rakip olacak.

Dünya sıralamasında son tablo şu şekilde;

1- 405.03 puan | İtalya

2- 395.42 puan | Brezilya

3- 374.39 puan | Polonya

4- 372.35 puan | TÜRKİYE

5- 350.95 puan | Çin

6- 345.13 puan | Amerika Birleşik Devletleri

7- 322.26 puan | Japonya

8- 296.49 puan | Hollanda

9- 289.98 puan | Sırbistan