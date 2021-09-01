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Filenin Sultanları’nın yarı final rakibi Sırbistan oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile eşleşti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Çeyrek finalde Fransa'yı 3-1 yenen Sırbistan, Türkiye'nin rakibi oldu. Türkiye ile Sırbistan arasındaki yarı final karşılaşması, 3 Eylül Cuma günü Belgrad'da oynanacak.

Son iki şampiyonayı kazanan Sırbistan, 2019'da Ankara'da oynanan final maçında Türkiye'yi 3-2 mağlup etmişti.

Milliler, Sırbistan'dan rövanşı almak için sahaya çıkacak. 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın diğer yarı final maçında ise Hollanda ile İtalya karşılaşacak.

Filenin Sultanları, yarı finale yükseldiFilenin Sultanları, yarı finale yükseldiSpor

 